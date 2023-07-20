МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за акции с осквернением Корана

«Страна, которая заявляет о правах человека и гражданских правах, как может допустить, чтобы таким образом были нарушены права более чем двух миллиардов мусульман мира и примерно миллиона мусульман Швеции», – заявили в дипломатическом ведомстве Исламской республики.