МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за акции с осквернением Корана
В МИД Ирана сообщили, что посол Швеции был вызван в дипломатическое ведомство страны из-за ряда акций с осквернением Корана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что послу был заявлен протест.
«В связи с неоднократным осквернением священного Корана в Швеции сегодня вечером, в четверг, посол этой страны в Тегеране был вызван представителем министерства иностранных дел нашей страны, ему был высказан решительный протест нашей страны», – сообщили в МИД Ирана.
В ведомстве также добавили, что Иран возложил ответственность за оскорбительные акции на власти Швеции.
«Страна, которая заявляет о правах человека и гражданских правах, как может допустить, чтобы таким образом были нарушены права более чем двух миллиардов мусульман мира и примерно миллиона мусульман Швеции», – заявили в дипломатическом ведомстве Исламской республики.
Ранее протестующий в Стокгольме потоптался на Коране перед посольством Ирака.