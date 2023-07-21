Баку назвал "ошибочным и опасным" заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об "этнической чистке" в Карабахе "ошибочным и опасным". Об этом пишет РИА Новости. Мирзоян высказал свои слова на заседании постоянного совета ОБСЕ, заявив, что "признание территориальной целостности Азербайджана не должно и не может быть неверно истолковано и использовано как "лицензия" на этническую чистку в Нагорном Карабахе".

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Он также осудил "незаконные" и "бесчеловечные" действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Карабах с Арменией. Министерство иностранных дел Азербайджана в своем заявлении подчеркнуло, что утверждение армянской стороны о предполагаемой этнической чистке в регионе является ошибочным и опасным.