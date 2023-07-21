Баку назвал "ошибочным и опасным" заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе
Министерство иностранных дел Азербайджана назвало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об "этнической чистке" в Карабахе "ошибочным и опасным". Об этом пишет РИА Новости. Мирзоян высказал свои слова на заседании постоянного совета ОБСЕ, заявив, что "признание территориальной целостности Азербайджана не должно и не может быть неверно истолковано и использовано как "лицензия" на этническую чистку в Нагорном Карабахе".
Он также осудил "незаконные" и "бесчеловечные" действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Карабах с Арменией. Министерство иностранных дел Азербайджана в своем заявлении подчеркнуло, что утверждение армянской стороны о предполагаемой этнической чистке в регионе является ошибочным и опасным.
Оно отметило, что в отличие от Армении, которая совершила массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против жителей армянского происхождения. МИД Азербайджана также добавил, что действия премьер-министра Армении, который признает Карабах территорией Азербайджана, но не способствует реинтеграции жителей армянского происхождения в Азербайджан, рассматриваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.