Белый дом отказался говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о действиях США в случае, если Россия нанесет удары по гражданским кораблям идущим в сторону или из портов Украины в Черном море. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы», — ответил Кирби на соответствующий вопрос.

По его словам, США продолжают призывать Россию «вернуться в зерновую сделку» и следят за ее действиями в этом отношении.

«Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет», — добавил Кирби.