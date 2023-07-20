Белый дом отказался говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о действиях США в случае, если Россия нанесет удары по гражданским кораблям идущим в сторону или из портов Украины в Черном море. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы», — ответил Кирби на соответствующий вопрос.
По его словам, США продолжают призывать Россию «вернуться в зерновую сделку» и следят за ее действиями в этом отношении.
«Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет», — добавил Кирби.
Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что США располагают данными о планировании Россией диверсий против гражданских судов в Черном море. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов опроверг эти заявления, назвав их «фальсификацией чистой воды».