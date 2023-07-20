Белый дом обвинил Россию в установке дополнительных мин в Черном море

Россия установила дополнительные морские мины в Черном море, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель офиса президента США Джо Байдена обвинил Россию и не привел никаких доказательств. Пресс-секретарь напомнил об ударах российской армии по украинским портам. Кирби уточнил, что американская сторона обладает дополнительной информацией.

«Российские военные могут расширить перечень целей, включив туда (дополнительные) зерновые объекты Украины, в том числе атаковать гражданские суда в Черном море», — указал он.