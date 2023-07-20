Посла Киргизии вызвали в МИД Украины из-за России

МИД Украины вызвал посла Киргизии в Киеве Идриса Кадыркулова с требованием соблюдать введенные против России санкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

В среду, 19 июля, в западной прессе появились сообщения, что Киргизия якобы в обход санкций экспортирует в Россию товары военного и двойного назначения.

В пресс-службе пояснили, что Кадыркулов был вызван в МИД в четверг, 20 июля.

«Внимание дипломата было обращено на то, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России», - уточнили в ведомстве.