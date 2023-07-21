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В США готовятся предъявить новые обвинения Трампу

Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис, расследующая попытки бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия, собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить политику обвинение в рэкете, пишет The Guardian со ссылкой на источники. По информации издания, прокурор может пойти на соответствующий шаг в начале августа.

Как отмечает The Guardian, источники утверждают, что обвинения в рэкете основаны на влиянии на свидетелей и незаконном взломе машин для голосования. Издание добавляет, что пока неясно, какие именно инциденты будет приводить прокурор в качестве доказательства вины Трампа.

«По словам двух человек, по обвинению в компьютерном вторжении прокуроры должны будут показать, что обвиняемые использовали компьютер или сеть без полномочий для вмешательства в программу или данные, что включает в себя взлом машин для голосования в округе Кофе», — говорится в материале.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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