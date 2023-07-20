Гутерриш осудил удары РФ по объектам в Одессе
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВС России по военным объектам в портах Украины, в том числе Одессы. Слова главы организации привел его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».
«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах», — сказал он.
В ночь с 18 на 19 июля Минобороны РФ в ответ на атаку на Крымский мост со стороны ВСУ нанесли удары по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах Одессы и Ильичевска. В ведомстве отмечали, что «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».
Напомним, что 17 июля Украина совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате удара погибли семейная пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь оказалась в больнице с травмами.