Гутерриш осудил удары РФ по объектам в Одессе

«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах», — сказал он.

В ночь с 18 на 19 июля Минобороны РФ в ответ на атаку на Крымский мост со стороны ВСУ нанесли удары по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах Одессы и Ильичевска. В ведомстве отмечали, что «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».