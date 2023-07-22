В ФРГ подняли вопрос о препятствовании поставкам кассетных боеприпасов Украине

Депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч обратилась к правительству с ФРГ с вопросами о том, какие действия оно предприняло, чтобы помешать поставкам кассетных боеприпасов Украине. «Лента.ру» изучила текст парламентского обращения Летч, опубликованного бундестагом.

Она также попросила правительство прокомментировать приведенное в немецкой газете Handesblatt мнение советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который, по данным издания, «предупредил, что предоставление боеприпасов большой дальности может привести к третьей мировой войне».

Представитель правительства Сюзанна Бауманн дала один ответ на оба вопроса Летч.

«Федеральное правительство поддерживает регулярные основанные на доверии обмены со своими партнерами и союзниками по вопросам военной поддержки Украины. Федеральное правительство в принципе не комментирует гипотетические вопросы и конкретное содержание конфиденциальных бесед», — ответила Бауманн.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Позднее американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ начали использовать переданные США кассетные боеприпасы на юго-восточном участке фронта. Издание, ссылаясь на неназванных украинских чиновников, пишет, что снаряды применяются по российским оборонительным линиям.