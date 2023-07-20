На Украине озвучили ущерб от действий чиновников, которые закупали еду для ВСУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает, что ведомство завершило расследование дела о коррупции бывших чиновников минобороны Украины, которые закупали еду для ВСУ. По оценке НАБУ, потери государственного бюджета Украины от их действий составили около 12 миллионов гривен (около 325 тысяч долларов). Об этом пишет РИА «Новости».