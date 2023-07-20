На Украине озвучили ущерб от действий чиновников, которые закупали еду для ВСУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает, что ведомство завершило расследование дела о коррупции бывших чиновников минобороны Украины, которые закупали еду для ВСУ. По оценке НАБУ, потери государственного бюджета Украины от их действий составили около 12 миллионов гривен (около 325 тысяч долларов). Об этом пишет РИА «Новости».
«Расследование завершено <...> по подозрению экс-замминистра и экс-руководителя одного из департаментов министерства обороны Украины в злоупотреблениях при закупке питания для ВСУ. В результате государству нанесено почти 12 миллионов гривен ущерба», – сообщили в НАБУ.
В ведомстве также добавили, что подозреваемых обвиняют по трём статьям: «злоупотребление властью или служебным положением», «совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», а также «воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований». Имена подозреваемых не раскрываются в интересах следствия.
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