Белый дом подтвердил доставку кассетных боеприпасов на Украину

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыБелый дом подтвердил, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасовТАСС20 июля, 20:50Белый дом подтвердил, что Украина приступила примерно в течение семи последних дней к применению поставленных США кассетных боеприпасов.© © Roman Chop via APВ мире20Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиВ Лондоне утверждают, что британский дипломат сам запросил встречу в МИД РФБелый дом подтвердил, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасовВ ООН прокомментировали заявления о небезопасных зонах в Черном море