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Белый дом подтвердил, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасов

Белый дом подтвердил, что Украина приступила примерно в течение семи последних дней к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

Белый дом подтвердил доставку кассетных боеприпасов на Украину
© © Roman Chop via AP
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