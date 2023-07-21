Лукашенко назвал недальновидной политику Евросоюза

"В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов. К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза в отношении Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период", - отмечается в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.