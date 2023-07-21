Новая Зеландия вводит новые санкции против России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела новые санкции против российских и белорусских компаний
Правительство Новой Зеландии вводит новые санкции в отношении российских и белорусских предприятий и физических лиц. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты, опубликованном на сайте кабмина.
«Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России», - подчеркивается в заявлении.
Министр иностранных дел Новой Зеландии пояснила, что новые санкции направлены «против российского военно-промышленного комплекса, военизированных формирований и лиц, причастных к перевозке и депортации украинских детей в Россию».
«Они также захватывают еще несколько белорусских финансовых учреждений в ответ на растущую поддержку, которую Белоруссия оказывает России», - заявила Махута.
В санкционный список были включены 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса и шесть белорусских компаний, «причастных к поддержке России».
Также под рестрикции попали трое россиян, которые по версии Новой Зеландии были причастны «к разлучению украинских детей со своими семьями».
Ранее глава новозеландского МИДа Нанайя Махута указала на включение страной в пакет санкций официального запрета на поставки в Россию вина. До этого сообщалось, что власти Новой Зеландии включили в санкционный список 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов РФ.