Новая Зеландия вводит новые санкции против России и Белоруссии

Правительство Новой Зеландии вводит новые санкции в отношении российских и белорусских предприятий и физических лиц. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты, опубликованном на сайте кабмина.

«Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России», - подчеркивается в заявлении.

Министр иностранных дел Новой Зеландии пояснила, что новые санкции направлены «против российского военно-промышленного комплекса, военизированных формирований и лиц, причастных к перевозке и депортации украинских детей в Россию».

«Они также захватывают еще несколько белорусских финансовых учреждений в ответ на растущую поддержку, которую Белоруссия оказывает России», - заявила Махута.

В санкционный список были включены 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса и шесть белорусских компаний, «причастных к поддержке России».

Также под рестрикции попали трое россиян, которые по версии Новой Зеландии были причастны «к разлучению украинских детей со своими семьями».