МАГАТЭ не получило доступ на крышу реакторов Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) так и не получили доступ на крышу реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проверки на наличие взрывчатых веществ. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси. Сообщение доступно на сайте организации.

Отмечается, что члены МАГАТЭ провели дополнительные инспекции на объекте и не обнаружили взрывчатки, мин или тяжелой военной техники.