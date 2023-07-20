Эрдоган призвал ООН признать самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра

"Турция принесла на Кипр мир и демократию. Турецкие киприоты смотрят в будущее с большей надеждой, - утверждает турецкий президент в ходе визита на север Кипра. - Я повторяю свой исторический призыв к Организации Объединенных Наций: не отворачивайтесь от реалий острова и признайте ТРСК как можно скорее. До тех пор, пока не будет признано суверенное равенство и равный международный статус турок-киприотов, не может быть и речи о новом переговорном процессе".

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции 20 июля 1974 года, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.