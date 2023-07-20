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Боррель прокомментировал ситуацию вокруг портов Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Черном море наблюдается сложная ситуация. По его мнению, под угрозой оказалась навигация в целом, пишет РИА «Новости».

Боррель прокомментировал ситуацию вокруг портов Украины
© globallookpress.com

По данным агентства, в четверг, 20 июля, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза провели в Брюсселе заседание, на котором обсудили текущую повестку.

По итогам заседания Боррель сделал ряд заявлений. В частности, он рассказал, что российские военные обстреливают морские порты Украины.

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По его мнению, действия России якобы препятствуют свободной навигации в Черном море.

Напомним, что срок действия черноморской инициативы завершился 17 июля. Россия приняла решение закрыть сделку, так как западные страны подчеркнуто игнорировали все условия, выдвинутые Москвой.

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