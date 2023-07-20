Вице-канцлер ФРГ призвал к разговору с Россией о зерновой сделке

"Нельзя преднамеренно подвергать опасности людей и суда, посылать их на произвол судьбы. Конечно, нужно говорить с Россией и настаивать на продлении сделки. Но я полагаю, что это удастся, когда станет ясно, что это уже не локальный конфликт, а затрагивающая весь мир проблема голода", - сказал он.