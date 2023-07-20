Жара в Европе сменилась бурями с градом
В Италии, Хорватии, Словении температура воздуха постепенно стала понижаться. На смену рекордной жаре пришли штормовые бури, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Непогода затронула область Венето, расположенную на северо-востоке Италии.
От града в регионе пострадали свыше 100 человек.
Кроме того, сильный шторм повредил виноградники, на которых выращивают сорт винограда, используемого для просекко.
В Хорватии и Словении ранения получили 10 человек.
На фоне относительного похолодания в Италии и Хорватии, в Греции столбики термометров поднимаются до 40 градусов. По данным синоптиков, в конце недели температура воздуха превысит 45 градусов.
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