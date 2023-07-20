Жара в Европе сменилась бурями с градом

В Италии, Хорватии, Словении температура воздуха постепенно стала понижаться. На смену рекордной жаре пришли штормовые бури, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Непогода затронула область Венето, расположенную на северо-востоке Италии.

От града в регионе пострадали свыше 100 человек.

Кроме того, сильный шторм повредил виноградники, на которых выращивают сорт винограда, используемого для просекко.

В Хорватии и Словении ранения получили 10 человек.