Офис Зеленского поздравил с днем рождения собаку

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поздравил с днем рождения служебную собаку Патрона. Политик опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

«Поздравляю, друг Патрон, с днем рождения. Жму лапу. Желаю вкусно отпраздновать и победы Украины», — написал Ермак.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Патрону за помощь спасателям в разминировании территории.