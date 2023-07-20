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Снявшаяся в откровенной фотосессии для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку госсекретаря Франции по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппу, которая весной снялась в откровенной фотосессии и дала интервью для журнала Playboy.

Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку
© tvazteca.com

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Она расплачивается за обложку Playboy в мае», — указано на сайте.

Ранее радиостанция France Info сообщала, что Макрон намерен поменять ряд министров в правительстве.

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