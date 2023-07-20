Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку

Снявшаяся в откровенной фотосессии для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку госсекретаря Франции по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппу, которая весной снялась в откровенной фотосессии и дала интервью для журнала Playboy.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Она расплачивается за обложку Playboy в мае», — указано на сайте.
Ранее радиостанция France Info сообщала, что Макрон намерен поменять ряд министров в правительстве.