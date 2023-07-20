Всемирный банк выделит Украине 1,5 миллиарда долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделит ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов Киеву на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Украина получит 1,5 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Только что подписали соответствующее соглашение Всемирный банк и Минфин во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани», – рассказал он.
Шмыгаль также добавил, что в общей сложности группа Всемирного банка выделила для помощи Украине 34 миллиарда долларов. Из этой суммы уже более 22 миллиардов поступило в украинский бюджет.
Ранее Шмыгаль рассказал о том, что Украина и Еврокомиссия договорились о мерах упрощения экспорта сельхозпродукции.