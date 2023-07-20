Президент Молдавии обвинила главу Гагаузии в связях с преступной группировкой

Президент Молдавии Майя Санду обвинила новую главу автономии Гагаузия Евгению Гуцул в связях с преступной группировкой. Этим она объяснила нежелание приехать в регион на инаугурацию Гуцул, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

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«Не поехала, потому что не думаю, что правильно идти на церемонию вступления в должность человека, которого в ходе избирательной кампании поддерживала преступная группировка», — сказала Санду.

Она также заявила, что сочла неверным посетить вступление в должность Гуцул и потому, что новая глава Гагаузии состоит в запрещенной в Молдавии партии.