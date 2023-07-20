Кулеба: Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю

Киев готов пойти на любой риск, даже значительный, ради вывоза зерна из украинских черноморских портов, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы готовы пойти на любые риски», - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Украина постоянно посылает миру сигналы о возможности тех или иных действий без одобрения России.

По его мнению, Москва на фоне международной повестки не изменит свою жесткую позицию по поводу зерновой сделки.

Соответственно, добавил Кулеба, Киеву следует взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риски.