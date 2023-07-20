Герб СССР демонтируют с памятника «Родина-мать» в Киеве

Агентство выложило в своем Telegram-канале видеозапись, на которой можно увидеть, как несколько человек ведут работы по демонтажу герба, находящегося в верхней части щита.

«Родина-мать» — это монументальная скульптура, которая находится на правом берегу Днепра в Киеве. Она была открыта в 1981 году в честь Дня Победы. Этот памятник считается самой высокой скульптурой в Европе, его высота вместе с постаментом достигает 102 метра. Скульптура изображает женщину, держащую в одной руке меч, а в другой — щит с гербом Советского Союза. Вес памятника составляет 13 тонн, а его размеры — 13 на 8 метров. Созданием мемориала занимался советский скульптор Евгений Вучетич.