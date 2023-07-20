Два британца пыталась привезти домой гранатомет из Украины

Два гражданина Великобритании были задержаны на границе Франции с несколькими ручными гранатомётами M141 американского производства. Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что британцев задержали ещё 7 мая. Два гранатомёта вместе с другим военным снаряжением были обнаружены в багажнике их автомобиля. По словам самих задержанных, всё это было получено в качестве «знака благодарности» во время гуманитарной миссии на Украине.

Позже стало известно, что гранатомёты были непригодны для использования, однако власти Франции всё равно решили их утилизировать.

«Паре назначили штраф после того, как их признали виновными в "перевозке оружия категории C без уважительной причины”», – отмечает источник.

При этом задержанные заявили, что власти Великобритании разрешили им провести военное снаряжение через границу, но на территории Франции такой груз попал под запрет.