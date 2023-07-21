В США отреагировали на ядерные угрозы КНДР

США отреагировали на заявления Северной Кореи и предупредили КНДР, что угроза применения ядерного оружия является опрометчивой. Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отстояла первый за четыре десятилетия заход в порт Южной Кореи американской подводной лодки, предназначенной для запуска баллистических ракет с ядерными боеголовками. Американский представитель назвала северокорейскую риторику «невероятно опасной».