В Киеве потребовали от Зеленского уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, пока не поздно, так как «ситуация висит на волоске». Об этом заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

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Соскин считает, что Зеленский не может обеспечить военную победу Украины, членство страны в НАТО и поставки вооружения. Кроме этого, отметил он, страна погрязла в долгах.

По его мнению, уже сейчас ни сам украинский президент, ни его партия «Слуга народа» не могут ничего сделать. Поэтому надо как можно быстрее делать «перезагрузку».