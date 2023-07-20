22 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС
Доверенное лицо ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что 22 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg.
«Двадцать две страны официально подали заявки, чтобы стать членами БРИКС», – сообщает источник.
Суклал также добавил, что приблизительно столько же стран выразили своё желание присоединиться к БРИКС неофициально. Список государств, которые хотели бы стать членами объединения, на данный момент не озвучен. Однако ранее в МИД Китая сообщили, что такое желание выразили Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС 23 августа в дистанционном режиме.
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