Доверенное лицо ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что 22 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg.

Суклал также добавил, что приблизительно столько же стран выразили своё желание присоединиться к БРИКС неофициально. Список государств, которые хотели бы стать членами объединения, на данный момент не озвучен. Однако ранее в МИД Китая сообщили, что такое желание выразили Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.