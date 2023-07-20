В КНДР назвали условие для применения ядерного оружия

Заход стратегического подводного крейсера ВМС Соединенных Штатов в южнокорейский порт Пусан может быть сочтен поводом для применения ядерных вооружений со стороны Северной Кореи, заявил глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам. Об этом пишет ТАСС.

Американским военным следует помнить, подчеркнул министр, что развертывание стратегических средств может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в ядерной доктрине КНДР.

Согласно документу, уточнил глава ведомства, в случае, если будет установлено, что ядерная атака на страну была осуществлена или была неизбежна, «допускается необходимый курс действий».

Кан Сун Нам резюмировал, что Вашингтону необходимо понять: «ядерные активы державы вошли в очень опасные воды».

Напомним, что ранее на этой неделе крейсер USS Kentucky с ядерным вооружением на борту посетил порт Пусан. На борт субмарины поднимались официальные лица, в том числе, президент РК Юн Сок Ёль.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота в ходе учений обнаружили в российских водах американскую атомную субмарину.