Актер из "Санта-Барбары" умер во время операции в день своего рождения

Актер из "Санта-Барбары" Ник Бенедикт умер во время операции в день своего рождения
Скончался Ник Бенедикт, американский актер ярких внешних данных. Бенедикт сыграл Бутса в "Санта-Барбаре" и ряд ключевых ролей в других "мыльных операх". В частности - в "Днях нашей жизни", "Всех моих детях", "Молодых и дерзких".
Ник скончался в госпитале в Аризоне 14 июля - в день своего 77-летия. Об этом сообщила в соцсети вдова артиста Джинджер. Женщина уточнила, что причиной стали осложнения во время операции на позвоночнике парализованного актера.
Бенедикт, обездвиженный ниже шеи, был госпитализирован 4 июля.
Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе. Впервые появился на экранах еще в 1955-м: сериалы "Миссия невыполнима", "Отдел 5-0", "Железная сторона", "Адам-12", "Каскадеры", "Сказки темной стороны", другие.