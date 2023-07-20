Актер из "Санта-Барбары" умер во время операции в день своего рождения

Скончался Ник Бенедикт, американский актер ярких внешних данных. Бенедикт сыграл Бутса в "Санта-Барбаре" и ряд ключевых ролей в других "мыльных операх". В частности - в "Днях нашей жизни", "Всех моих детях", "Молодых и дерзких".

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Ник скончался в госпитале в Аризоне 14 июля - в день своего 77-летия. Об этом сообщила в соцсети вдова артиста Джинджер. Женщина уточнила, что причиной стали осложнения во время операции на позвоночнике парализованного актера.

Бенедикт, обездвиженный ниже шеи, был госпитализирован 4 июля.