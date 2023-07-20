Байден стал пользоваться укороченным самолетным трапом
Президент США Джо Байден начал использовать особый складной самолётный трап, который короче, чем стандартный. Об этом сообщает Politico.
Обычно такие укороченные трапы применяются во время непогоды – сильного дождя или ветра. По имеющейся информации, Байден начал использовать такое приспособление несколько месяцев назад.
«На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт <...> при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты <...> не были отмечены ненастной погодой», – сообщает источник.
Издание также добавляет, что два советника Байдена рассказали на условиях анонимности, что организаторы перелётов президента намеренно заменили обычный трап на укороченный, чтобы облегчить Байдену процессы восхождения и спуска.
Напомним, что в последнее время президент США несколько раз падал во время использования самолётного трапа или на официальных мероприятиях. В последний раз Байден упал во время церемонии выпуска курсантов академии ВВС США.