Байден стал пользоваться укороченным самолетным трапом

Президент США Джо Байден начал использовать особый складной самолётный трап, который короче, чем стандартный. Об этом сообщает Politico.

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Обычно такие укороченные трапы применяются во время непогоды – сильного дождя или ветра. По имеющейся информации, Байден начал использовать такое приспособление несколько месяцев назад.

«На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт <...> при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты <...> не были отмечены ненастной погодой», – сообщает источник.

Издание также добавляет, что два советника Байдена рассказали на условиях анонимности, что организаторы перелётов президента намеренно заменили обычный трап на укороченный, чтобы облегчить Байдену процессы восхождения и спуска.