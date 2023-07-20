В Стокгольме протестующий потоптался на Коране

Протестующий перед посольством Ирака в столице Швеции потоптался на священной книге мусульман – Коране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Тридцатисемилетний Салван Момика истоптал и пнул Коран, но покинул акцию без поджога книги – как он сделал меньше месяца назад на аналогичной акции протеста возле главной мечети Стокгольма», – сообщает источник.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы Швеции выдали разрешение на акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. Это решение привело к масштабным демонстрациям недовольных иракцев. Утром 20 июля демонстранты ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Уточняется, что в результате возникшего пожара никто не пострадал.