Выживший после 17 ударов ножа актер из "Рядового Бенджамина" умер в 51 год от второго инсульта

В ночь на 17 июля в госпитале скончался Рики Риверо, известный филиппинский актер кино и ТВ и режиссер, племянник знаменитого актера Ипе Сальвадора.

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О смерти артиста, на счету которого десятки проектов, включая ленты "Дети ниндзя", "Меч самурая" и "Рядовой Бенджамин", сообщила в соцсети его сестра Беверли. Причину она не назвала.

При этом CNN Philippines уточняет, что причиной смерти артиста стал повторный инсульт - Риверо госпитализировали в национальный кардиологический центр в Кесон-Сити еще в мае. Первый инсульт Рики перенес в 2015-м.