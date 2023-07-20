Ирак решил выслать посла Швеции из страны

Ирак решил выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает агентство INA.

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Отмечается, что мера принята в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства «сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака».