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Венгрия откажется помогать Украине

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 20 июля Венгрия выступит против дополнительной помощи Киеву в €20 млрд, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсетях. Министр отметил, что Будапешт также потребует от Украины предоставить отчет о ранее выделенных стране €10 млн.

Брюссель хочет выделить еще €20 млрд на поставки оружия Украине. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение, но позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о €10 млн, уже выделенных Украине, — написал Сийярто.

Киргизия отказалась помогать России в обходе санкций

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ КР) проверит своих экспортеров на предмет нарушения санкций, введенных странами Запада против России, сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства. Представители комитета подчеркнули, что ни власти Киргизии, ни государственные компании страны не занимаются поставками подсанкционной продукции в РФ.

На электроподстанции в Сочи произошел пожар

В Сочи у трассы между Адлером и Красной Поляной загорелась электроподстанция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечается, в настоящее время на место ЧП едут экстренные службы. Возгорание произошло в селе Казачий Брод.

Путин продлил действие ответных санкций

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции. Документ был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправка была внесена в указ главы государства от 8 марта 2022 года «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Киев объявил целями идущие в российские порты суда

Украинские власти объявили целями суда, следующие в российские порты Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Ведомство подчеркнуло, что суда будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия в районе Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотник нарушил работу аэропорта в российском городе

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил работу аэропорта Махачкалы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что неопознанный дрон прилетел со стороны Каспийского моря вечером в среду, 19 июля. Он несколько минут кружил над воздушной гаванью российского города на высоте около 1000 метров и едва не парализовал ее работу.

СМИ: Украина начала применять кассетные боеприпасы США

Украина начала применять кассетные боеприпасы, предоставленные США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, знакомых с вопросом.

По их словам, с помощью кассетных боеприпасов ВСУ пытаются атаковать хорошо укрепленные российские позиции, ставшие препятствием для украинского наступления.

МИД РФ предостерег Rheinmetall от строительства завода на Украине

В случае строительства немецкой компанией Rheinmetall завода по производству бронетехники на Украине он станет законной целью для российских войск. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

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