В КНДР назвали условие для применения ядерного оружия

Министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы напоминаем американским военным, что повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил», — заявил глава Минобороны КНДР.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

В апреле была принята Вашингтонская декларация, предусматривающая создание консультативной группы для укрепления расширенного сдерживания и обсуждения ядерного планирования и реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи. Южная Корея также получила обещание США о задействовании атомного оружия в случае ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.