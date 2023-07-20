В Раде изменили законопроект о придании английскому языку официального статуса

Депутаты Верховной рады изъяли из законопроекта о придании английскому языку статуса официального на Украине положение об обязательном показе в кинотеатрах фильмов без дубляжа. Об этом сообщила депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Решено изъять положение относительно дубляжа: обязательный английский для демонстрации фильмов, <…> где английский язык оригинала; <…> также квоты английского для телевещания", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Парламентарий отметила, что дискуссия в Раде по законопроекту продолжится до II чтения.

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Изъятое положение гласит, что "иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский, демонстрируются в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами на государственном (украинском) языке". Сразу после внесения законопроекта в Раду на сайте президента стали появляться петиции с призывом не прекращать дублировать иностранные фильмы на украинский язык. Как минимум одна из них набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что придание английскому официального статуса противоречит Конституции Украины и представляет угрозу национальной безопасности.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, официально определяющий статус английского в стране как языка международного общения. Согласно документу, английским в обязательном порядке должны будут владеть главы местных госадминистраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Документ определен главой государства как неотложный.