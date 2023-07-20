Власти Нью-Йорка посоветовали мигрантам поехать в другие города

Власти Нью-Йорка решили распространять на границе США и Мексики листовки, советующие вновь прибывающим мигрантам «рассмотреть другой город». Об этом сообщает Reuters.

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В офисе мэра Эрика Адамса заявили, что цель листовок - «борьба с дезинформацией на границе», и пообещали помочь мигрантам найти место жительства за пределами Нью-Йорка «сделать следующий шаг в своем путешествии».

В листовке подчеркивается высокая стоимость жилья, продуктов питания и предметов первой необходимости в Нью-Йорке.

«Пожалуйста, подумайте о другом городе, когда будете принимать решение о том, где поселиться в США», - говорится в листовке на английском и испанском языках.

Власти города планируют ограничить пребывание в местных приютах для взрослых, ищущих убежища, до 60 дней. Решение связано с тем, что в Нью-Йорке возникли проблемы с размещением мигрантов.

С весны 2022 года Нью-Йорк принял 90 тысяч мигрантов. Власти заявили, что около 55 тысяч из них до сих пор остаются на попечении города. Тысячи мигрантов прибыли на автобусах, отправленных губернатором Техаса Грегом Эбботтом, республиканцем, который попытался переложить бремя их приема на нью-йоркского мэра-демократа, отмечает Reuters.

По мере того, как прибывало все больше мигрантов, Адамс пробовал разные подходы к их размещению, от организации палаточных лагерей до переселения людей в другие части штата Нью-Йорк.