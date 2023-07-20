В Ираке назвали условие для разрыва отношения со Швецией

Правительство Ирака разорвет отношения со Швецией в случае повторения сожжения Корана в Стокгольме. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба премьера арабской республики.

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В сообщении также отметили, что премьер Ирака Мухаммед ас-Судани провел экстренное заседание на фоне разрешения властей Швеции провести новую акцию с сожжением священной книги, а также последовавшим за этим нападением на посольство в Багдаде. Они осудили нападение на здание дипломатической миссии и расценили это как нарушение безопасности. Зачинщиков беспорядков привлекут к ответственности.

Также правительство Ирака решило выслать шведского посла в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.