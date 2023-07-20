Бербок рассказала, сколько зерна заблокировано на Украине

32 млн тонн зерна в настоящее время заблокировано на Украине в результате прекращения действия зерновой сделки, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает ТАСС. Она добавила, что «голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия».

Сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в зерне с Украины, поэтому мы работаем вместе со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно на Украине не сгнило в силосах в ближайшие несколько недель, — заявила Бербок.

В то же время Бербок заявила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна с Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранеe заявил, что зерновая сделка прекратила свое действие. По его словам, Москва готова рассмотреть возможность возвращения к договоренностям в тoм случае, если требования российской стороны будут выполнены, чего сделано так и не былo.