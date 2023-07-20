Индия выразила надежду на личное участие Путина в саммите G20
Индия надеется, что президент России Владимир Путин сможет приехать на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, сообщает РИА Новости.
В МИД Индии отметили, что приглашения были разосланы всем членам G20, а также странам-участницам и международным организациям.
«Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то «да» или «нет» - пояснил Багчи, отвечая на вопрос о возможном приезде президента России в Нью-Дели.
Официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства также заверил, что Индия «с нетерпением ждет возможности» поприветствовать глав государств на саммите G20.
Ранее, 19 июля, канцелярия президента ЮАР заявила, что Путина «по обоюдному согласию» не будет на саммите БРИКС. Дистанционное выступление президента России ожидается 23 августа. При этом шерпа (доверенное лицо президента) ЮАР в организации Анил Суклал отметил, что российский лидер будет участвовать во всех обсуждениях в рамках форума.