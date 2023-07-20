Индия выразила надежду на личное участие Путина в саммите G20

«Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то «да» или «нет» - пояснил Багчи, отвечая на вопрос о возможном приезде президента России в Нью-Дели.