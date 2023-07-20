В Венгрии попросили ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро.

Об этом он сообщил после заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложившего увеличить ресурсы Европейского фонда мира, сообщает «Коммерсант».