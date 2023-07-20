В Венгрии попросили ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине
Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро.
Об этом он сообщил после заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложившего увеличить ресурсы Европейского фонда мира, сообщает «Коммерсант».
Ранее Боррель заявил, что решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева.