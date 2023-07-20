Британия ввела санкции против физлиц и компаний из-за связей с ЧВК Вагнера

Британский Минфин внес в санкционные списки по Мали, ЦАР и Судану восемь физлиц и пять организаций, связанных, по мнению министерства, с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Санкции, в частности, введены против человека, который считается одним из руководителей ЧВК "Вагнер" в Мали, а также против советника президента ЦАР.

Среди попавших под санкции физлиц оказался один гражданин Белоруссии.

В конце июня США ввели санкции против африканских компаний, обвинив их в связях с ЧВК "Вагнер".

В санкционный список США вошли четыре юрлица - две компании из ЦАР (по торговле алмазами и по добыче полезных ископаемых), а также российская и эмиратская фирмы, занимающиеся оптовой неспециализированной торговлей.