$91.20+0.51102.44+0.42

Британия ввела санкции против физлиц и компаний из-за связей с ЧВК Вагнера

Британский Минфин внес в санкционные списки по Мали, ЦАР и Судану восемь физлиц и пять организаций, связанных, по мнению министерства, с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Британия ввела санкции против физлиц и компаний из-за связей с ЧВК Вагнера
© Zuma/TACC

Санкции, в частности, введены против человека, который считается одним из руководителей ЧВК "Вагнер" в Мали, а также против советника президента ЦАР.

Среди попавших под санкции физлиц оказался один гражданин Белоруссии.

В конце июня США ввели санкции против африканских компаний, обвинив их в связях с ЧВК "Вагнер".

В санкционный список США вошли четыре юрлица - две компании из ЦАР (по торговле алмазами и по добыче полезных ископаемых), а также российская и эмиратская фирмы, занимающиеся оптовой неспециализированной торговлей.

Сообщалось, что Вашингтон также планирует ввести санкции в отношении золотодобывающих компаний, якобы связанных с ЧВК.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости