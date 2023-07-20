Представитель компании-судовладельца Beks Ship Management And Trading S.A. заявил РИА Новости, что утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности.

По словам директора операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы, в момент инцидента судно находилось далеко от места ЧП, и об этом свидетельствуют данные международной системы отслеживания MarineTraffic.

Туналы указал, что судно находилось минимум в 100 милях от места происшествия, а танкер «никоим образом не связан с военной деятельностью».

По его словам, в компании «с грустью восприняли» новость о возможной причастности судна.

«Очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Прежний арендатор судна – россиянин, нынешний тоже из РФ. 90% деятельности нашей компании осуществляется в России, мы перевозим российские грузы. Связывать нас с происшествием очень нелогично», — рассказал представитель Beks Ship Management And Trading S.A.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового сайта Marine Traffic передавало, что танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, согласно утверждению хакерской группировки RaHDit, могли применяться для запуска морских беспилотников по Крымскому мосту, в настоящее время находятся в Средиземном и Черном морях.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.