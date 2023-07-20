Пожаловавшийся на маленькую пенсию Валенса искупался в пиве
Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал на свой странице в соцсети фото, на котором он принимает пивную ванну. Многие подписчики пожелали 79-летнему политику здоровья и назвали его «национальным достоянием Польши», но некоторые его раскритиковали.
«Следующая ванна будет с молоком и медом?» - спросил Andrzej Sójkowski.
«Теперь стало ясно, почему вам не хватает на жизнь 11 тысяч злотых в месяц», - написала Krystyna Ulass.
Этот комментарий - отсылка к заявлениям Валенсы о финансовых проблемах. В конце 2020 года в одном из интервью он назвал себя банкротом, заявив, что больше не может работать и живет только на пенсию, которая составляет 10,5 тысячи злотых (чуть больше 240 тысяч рублей).
Политик подчеркивал, что когда-то у него было много денег, но он их «в основном раздавал на общие цели, на благотворительность».
В мае 2023-го Валенса рассказал, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов, поэтому приходится подрабатывать, читая лекции.