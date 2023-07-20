Пожаловавшийся на маленькую пенсию Валенса искупался в пиве

Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал на свой странице в соцсети фото, на котором он принимает пивную ванну. Многие подписчики пожелали 79-летнему политику здоровья и назвали его «национальным достоянием Польши», но некоторые его раскритиковали.

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«Следующая ванна будет с молоком и медом?» - спросил Andrzej Sójkowski.

«Теперь стало ясно, почему вам не хватает на жизнь 11 тысяч злотых в месяц», - написала Krystyna Ulass.

Этот комментарий - отсылка к заявлениям Валенсы о финансовых проблемах. В конце 2020 года в одном из интервью он назвал себя банкротом, заявив, что больше не может работать и живет только на пенсию, которая составляет 10,5 тысячи злотых (чуть больше 240 тысяч рублей).

Политик подчеркивал, что когда-то у него было много денег, но он их «в основном раздавал на общие цели, на благотворительность».