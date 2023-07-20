Ремиссию ВИЧ-инфекции зафиксировали у шестого пациента в мире

Врачи зафиксировали ремиссию ВИЧ-инфекции у шестого человека в мире. Им стал 49-летний пациент, которому пять лет назад пересадили костный мозг. Об этом сообщил в четверг в эфире радиостанции France info директор французского агентства по исследованиям ВИЧ, гепатита и других инфекционных болезней профессор Яздан Язданпан.

По его словам, речь идет о 49-летнем пациенте, у которого ВИЧ-инфекция была диагностирована в 1990 году. Это шестой случай ремиссии заболевания, уточнил ученый.

"В 2018 году больному была проведена пересадка костного мозга", - сказал Язданпан. Он добавил, что "последние 20 месяцев пациент не получал терапии от ВИЧ-инфекции, но вирус больше не проявлялся".

По сведениям радиостанции, пациент ранее лечился в Женеве, а затем в парижском университете Луи Пастера.