Монахов Киево-Печерской лавры не пустили на суд по их выселению из монастыря

Полиция не пускает монахов Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви (УПЦ) на заседания суда по иску против заповедника о выселении братии из монастыря. Об этом Никиту Чекмана.

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20 июля в Хозяйственном суде Киева рассмотрят иск от монастыря к заповеднику «Киево-Печерская лавра» с требованием отменить решение о выселении монахов из обители. Монахи подали заявления о привлечении их к делу, однако их все равно не пускают в помещение.

Собравшиеся у зала суда монахи и верующие УПЦ проводят молебен.

В своем вечернем обращении 18 июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал в скором времени некие решения относительно религиозной ситуации в стране.

Заповедник «Киево-Печерская лавра» претендует на имущество одноименного монастыря на том основании, что оно находится в собственности государства. Однако монахи, входящие в УПЦ, не выполняют требование о выселении в отсутствие решения суда.