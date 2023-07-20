Мэрия финского города отобрала коттедж у генконсульства РФ

Власти города Турку в Финляндии аннулировали разрешение на использование коттеджа на острове Какскерра российским дипломатическим учреждениям. Об этом пишет РИА Новости.

Местный мэр Минна Арве подтвердила эту информацию в своем Twitter, добавив, что письмо о расторжении договора будет направлено незамедлительно. Она назвала это верным решением.

Ранее Хельсинки отозвали свое согласие на деятельность генконсульства России в Турку. Решение вступит в силу с 1 октября. Причиной стало закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге, о котором ранее объявила российская сторона.

Ранее в МИД РФ заявили, что, учитывая проводимую Финляндией антироссийскую политику, было принято решение о закрытии генконсульства страны. Кроме того, министерство объявило о высылке девяти финских дипломатов.