На следующей неделе Турцию накроет новая волна жары, которая особенно сильно затронет запад страны и популярные курорты. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Согласно прогнозам синоптиков, вторая волна тепла, которая доберется до страны к 27 июля, может побить температурные рекорды. В частности, в Стамбуле температура воздуха достигнет +38 градусов. В Чанаккале ожидается до +40 градусов, в Айдыне — до +42, в Измире — до +39, в Анталье — до +41, в Анкаре — до +35 градусов. По ночам будет чуть прохладнее — около +30 градусов.