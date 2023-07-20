Пашинян оценил пользу от встречи с Алиевым по Лачинскому коридору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе прошла безрезультатно. Во время заседания армянского правительства он подчеркнул, что сторонами не было достигнуто никаких договоренностей по открытию Лачинского коридора, а также по преодолению кризиса в Карабахе.

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15 июля в Брюсселе состоялась моя трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана и главой Евросовета, которая, к сожалению, не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу открытия Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, — сказал Пашинян.

По его мнению, без вовлеченности со стороны международного сообщества диалог между Баку и Ереваном неэффективен. При этом армянский премьер считает, что переговоры нужно продолжать. По его словам, граница между Арменией и Азербайджаном должна проходить на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и в будущем должна быть конкретизирована картографическая основа этих работ.

15 июля Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу с Мишелем в Брюсселе. Стороны условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Переговоры длились около трех часов. По словам Мишеля, встреча была плодотворной.