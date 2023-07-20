Моди отреагировал на изнасилование женщин в Манипуре

Премьер Индии Нарендра Моди заявил в четверг, что виновным в групповом изнасиловании двух женщин в северо-восточном штате Манипур пощады не будет. Премьер сказал об этом на открытии сессии парламента, его выступление транслировали местные телеканалы.

Глава индийского правительства указал, что "его сердце наполнилось болью" из-за ужасающего видео, на которых толпа раздела и унизила двух женщин.

"То, что случилось с дочерями Манипура, никогда не может быть прощено. Инцидент - позор для страны, виновным пощады не будет", - заявил премьер.

В среду в индийском интернете стали вирусными видеоролики, на которых толпа раздевает и унижает двух молодых женщин, затем их вытащили в поле, где, по этой информации, их подвергли групповому изнасилованию. Преступление произошло в Манипуре еще 4 мая, но известно о нем стало только сейчас, после появления роликов в сети. Видео вызвало массовое осуждение по всей Индии требования наказать преступников. В четверг, через 77 дней после инцидента, полиция сообщила о первом задержании подозреваемого по этому делу.

Инцидент произошел в ходе продолжающихся в штате массовых межплеменных столкновений, причиной которых стало требование мигрантов из племени мейтей о получении в Манипуре статуса так называемой "зарегистрированной касты". Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот. Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которое сочло такие требование атакой на их права.